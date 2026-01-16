Ceriale, da sabato 17 gennaio tornano i "Pomeriggi danzanti": nuovi appuntamenti per la stagione del ballo e delle danze

Ceriale riaccende i motori dell'intrattenimento invernale con il ritorno dei "Pomeriggi Danzanti", la rassegna dedicata al liscio e alla convivialità che ha già registrato ampi consensi durante le festività.

"Un gradito ritorno per uno storico appuntamento con l'intrattenimento dedicato a chi ama il ballo liscio e la convivialità" affermano il sindaco Marinella Fasano e il presidente del Consiglio comunale con delega alle Manifestazioni Gianbenedetto Calcagno.

L'inaugurazione della nuova stagione è fissata per sabato 17 gennaio, giornata che darà ufficialmente il via a un calendario ricco di appuntamenti pensati per animare i pomeriggi dei cittadini e dei visitatori.

Le attività, ospitate nella Tensostruttura comunale di via Tagliasacchi, seguiranno una programmazione regolare pensata per garantire continuità al divertimento e alla socializzazione. Gli appuntamenti si terranno con cadenza bisettimanale ogni martedì e ogni domenica, animando i pomeriggi dalle ore 15:00 alle 18:00 fino al prossimo 29 febbraio, in una fascia oraria ideale per godersi il divertimento e la compagnia prima di sera.

"Più che una semplice serie di eventi ludici, i 'Pomeriggi Danzant' rappresentano un'importante occasione di aggregazione sociale. L'amministrazione comunale rinnova così il suo impegno nel promuovere attività che favoriscano l'incontro tra le persone, il benessere fisico e il sano divertimento attraverso la musica e la danza - continuano dall'Amministrazione - Che siate esperti ballerini di valzer e mazurka o semplici appassionati desiderosi di passare qualche ora in allegria, l'appuntamento è in via Tagliasacchi per celebrare insieme il ritorno di una delle tradizioni più amate di Ceriale".