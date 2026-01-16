Iran, Trump rallenta: attacco congelato ma opzione militare resta

(Adnkronos) -

"Non vi dirò se agirò". Donald Trump rallenta. Il presidente degli Stati Uniti congela l'attacco all'Iran con una frenata che non rappresenta uno stop definitivo. La Casa Bianca prende tempo in attesa di un'eventuale decisione in un quadro ad alta tensione, come delineano 5 fonti americane a Axios.

La minaccia di azioni contro Teheran, dopo la violenta repressione attuata dal regime degli ayatollah contro le proteste di piazza, non si è ancora tradotta in fatti. L'amministrazione Trump valuta modi e tempi di un'eventuale operazione tra una serie di paletti.

Le opzioni militari a disposizione di Washington non sono illimitate, complice il riposizionamento di uomini e mezzi nei mesi scorsi. Il Pentagono ha trasferito la portaerei 'Gerald R. Ford' e le sue unità di scorta dal Mediterraneo orientale ai Caraibi. La Marina statunitense dispone di tre cacciatorpedinieri armati di missili nella zona delle operazioni. Nella stessa area sarebbe presente anche un sottomarino lanciamissili.

Secondo Fox News, una portaerei - forse la USS Abraham Lincoln è diretta verso il Golfo Persico. Nella regione dovrebbero essere inviati anche sistemi di difesa anti-missile. "E' un processo", dice una fonte all'emittente, affermando che se venisse dato l'ordine di attaccare, l'azione "sarebbe differente e più offensiva" rispetto a quella condotta contro i siti nucleari iraniani lo scorso anno.

Le valutazioni sono a 360 gradi. A Washington si considera che l'eventuale azione potrebbe innescare una reazione di Teheran e provocare un'escalation in grado di investire la regione con effetti dirompenti. Non è un caso che sia stato il premier israeliano Benjamin Netanyahu, secondo il New York Times, a chiedere a Trump di rinviare qualsiasi piano per un attacco militare americano contro l'Iran. I due leader hanno avuto un colloquio nella giornata di mercoledì. Una fonte israeliana aggiunge che l'attuale piano americano prevede attacchi contro obiettivi delle forze di sicurezza iraniane, ma non è considerato sufficiente a destabilizzare significativamente il regime.

Determinante, negli ultimi giorni, la mediazione di Qatar, Oman, Arabia Saudita e Egitto, come evidenzia la Cnn. I quattro paesi hanno prospettato agli Usa i rischi per la sicurezza e per l'economia. Nello stesso tempo, i mediatori hanno avvertito Teheran: eventuali attacchi contro installazioni statunitensi nel Golfo avrebbero conseguenze gravi per le relazioni dell'Iran con i Paesi della regione.

Nelle stesse ore, il presidente degli Stati Uniti ha annunciato di aver ricevuto, da "fonti molto importanti dall'altra parte", informazioni attendibili sullo stop alle uccisioni e alle esecuzioni in Iran. "Il presidente è consapevole che 800 esecuzioni che erano state programmate e che avrebbero dovuto aver luogo" mercoledì "sono state interrotte", dice Karoline Leavitt, portavoce della Casa Bianca.

L'inversione di rotta, almeno momentanea e parziale, è dimostrata anche dai movimenti che si registrano nella base di Al Udeid in Qatar: uomini e mezzi allontanati dalla struttura, potenziale obiettivo iraniano, gradualmente stanno rientrando. I segnali distensivi non mancano, ma l'opzione militare resta sul tavolo: "Tutti sanno che il presidente tiene il dito sul pulsante", le parole di una fonte a Axios. Secondo un funzionario Usa, è troppo presto per dire che la Casa Bianca stia adottando una reale strategia di de-escalation. "Il presidente sta ancora valutando le opzioni e osservando l’evolversi della situazione", ha spiega la fonte.