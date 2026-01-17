 / 

C'è Posta per Te, stasera 17 gennaio: Emma e Stefano De Martino ospiti

Stasera, sabato 17 gennaio, torna ‘C’è Posta per Te’. Maria De Filippi conduce il secondo appuntamento in prima serata del people show di Canale 5. 

Al centro del più famoso people show della tv italiana racconti di vita quotidiana, commoventi storie d’amore, momenti di riflessione, divertimento e sorprese raccontate da Maria che, cerca di superare le incomprensioni e arrivare a un lieto fine.  

Questa settimana in studio per due sorprese speciali due personaggi speciali: la cantautrice e musicista Emma e il conduttore e showman Stefano De Martino. 

 

