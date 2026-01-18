Schianto sull’A10, cinque persone di Varazze ferite: due giovani in gravi condizioni

Sono di Varazze i cinque feriti coinvolti nell’incidente di ieri mattina, sabato 17 gennaio, sull’A10 Genova-Savona. Due giovani versano in gravi condizioni.

Secondo quanto riferito dall’Ospedale San Martino di Genova, il diciottenne, attualmente in prognosi riservata, è stato intubato a causa di un trauma toracico e di ferite lacero-contuse al volto. Lunedì sarà sottoposto a intervento chirurgico. Dovrà inoltre effettuare una risonanza per approfondire eventuali sospette lesioni cervicali.

Il diciannovenne, invece, non è stato intubato, ma ha comunque riportato gravi ferite e diversi traumi toraco-vertebrali. Tra 40 ore dovrà effettuare nuovi esami diagnostici che ne definiranno le condizioni.

Entrambi sono stati trasferiti tempestivamente presso la Rianimazione M3 del Monoblocco, diretta dal professor Nicolò Patroniti.

L’incidente è avvenuto ieri mattina, intorno alle 6.45. All’altezza del chilometro 2.2 un’auto si è ribaltata, terminando la corsa contro il guard-rail.

I due giovani sono stati soccorsi e trasportati d’urgenza al San Martino. Altre tre persone sono rimaste coinvolte, ma in condizioni meno gravi. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze e due automediche.

Oltre ai sanitari, sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, i mezzi di soccorso meccanico, le pattuglie della Polizia stradale e il personale della Direzione Primo Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.