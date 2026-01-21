Obbligazioni, uno strumento per la raccolta dei capitali adatto alle industrie

Le obbligazioni sono uno strumento di debito emesso dalle imprese con l’obiettivo di raccogliere capitali da investire in progetti di ampliamento o in ricerca. Dall’industria del mare all’immobiliare, sono vari i settori industriali che, aiutati dalle banche, emettono obbligazioni rivolte a grandi e piccoli investitori.

Per un’azienda strutturata emettere obbligazioni è un’opzione alternativa, o complementare, alla quotazione in Borsa. Ed è una soluzione “win-win” per l’emittente e per l’investitore.

Infatti, mentre la società utilizza il denaro raccolto per i suoi scopi, il risparmiatore riceve in cambio una cedola periodica e il capitale investito a scadenza.

Le diverse emissioni di obbligazioni societarie

Una società può emettere diverse tipologie di obbligazioni. In tempi recenti cresce il numero di green bond per una rinnovata consapevolezza delle tematiche ambientali da parte delle industrie.

I bond corporate possono essere delle emissioni di debito per soddisfare genericamente le esigenze di liquidità, quindi senza uno scopo specifico.

Le obbligazioni societarie si distinguono anche per la durata, ma tre o cinque anni è solitamente il tempo massimo preferito dalle imprese. Alcune emissioni possono essere estinte anticipatamente se previsto, in questo caso la società ha la facoltà di esercitare il diritto di rimborso a una o più date prestabilite.

Invece, come può esporsi ai bond corporate un investitore interessato all’asset? Più strade permettono di investire in obbligazioni , tra cui lo scambio di bond sul mercato secondario e la speculazione sui soli prezzi senza dover necessariamente detenere il sottostante.

Vediamo nel dettaglio come funzionano le due opzioni (più una) di investimento a disposizione dei risparmiatori.

Come si investe nelle obbligazioni corporate?

Le obbligazioni corporate possono essere acquistate in fase di emissione attraverso i canali bancari. Chi opta per tale soluzione di solito tiene i titoli fino alla loro scadenza naturale, il risparmiatore è più interessato alla cedola come fonte di reddito fisso spalmato su più anni.

Poi troviamo il mercato secondario dei bond, accessibile attraverso le piattaforme di trading. L’investitore può decidere di acquistare e vendere i corporate bond di suo interesse quando vuole e tutte le volte che vuole farlo, senza limitazioni se non la sua disponibilità finanziaria. Lo scopo qui è acquistare a un prezzo basso, per rivendere a un prezzo più alto in futuro.

La terza opzione di investimento sui titoli obbligazionari societari apre l’orizzonte delle opportunità, poiché prevede la possibilità di maturare plusvalenze sia quando il titolo si apprezza, che durante le fasi di calo dei prezzi. Nella fattispecie l’investitore non acquista “fisicamente” i titoli, si limita a stipulare contratti che gli consentono di operare sul movimento dei prezzi giornaliero. Nei fatti, l’investitore ha la possibilità di aprire e chiudere vari ordini di acquisto nell’arco di una sola giornata di contrattazioni.

Le tre soluzioni sin qui enunciate stimolano l’interesse di profili di investitori con un approccio ai mercati più cauto, nel primo caso, moderatamente dinamico nel secondo caso e intraprendente nel terzo.

Ciascuno può scegliere il suo modo di operare, sapendo che gli investimenti in obbligazioni aiutano concretamente la crescita di aziende locali e nazionali, e la loro competitività nel mondo.







Disclaimer

“Le informazioni qui fornite non costituiscono una ricerca di investimento. I materiali non sono stati preparati in conformità ai requisiti legali volti a promuovere l’indipendenza della ricerca di investimento e in quanto tali devono essere considerati come una comunicazione pubblicitaria. Tutte le informazioni sono state preparate da ActivTrades (altresì “AT”).

Le informazioni non contengono una raccolta dei prezzi di AT, né possono essere intese come offerta, consulenza, raccomandazione o sollecitazione ad effettuare transazioni su alcuno strumento finanziario. Non viene fornita alcuna dichiarazione o garanzia in merito all’accuratezza o alla completezza di tali informazioni.

Qualsiasi materiale fornito non tiene conto dell’obiettivo di investimento specifico e della situazione finanziaria di chiunque possa riceverlo. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. AT fornisce un servizio di sola esecuzione. Di conseguenza, chiunque agisca in base alle informazioni fornite lo fa a proprio rischio.”