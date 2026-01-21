Cairo ricorda il sacrificio degli Alpini nella battaglia di Novo Postojalowka durante la ritirata in Russia

Domenica 25 gennaio, Cairo Montenotte ricorda gli Alpini della Divisione Cuneense e dei reparti Julia e Vicenza in occasione dell’83° anniversario della tragica battaglia di Novo Postojalowka, avvenuta durante la ritirata di Russia nel gennaio 1943.

Il programma della giornata prevede il ricevimento dei partecipanti alle ore 10 in Piazza della Vittoria, seguito alle 10.30 dall’alzabandiera, dall’onore ai caduti e dalle allocuzioni commemorative. Alle 11, nella Parrocchia di San Lorenzo, sarà celebrata la Santa Messa, con la partecipazione della banda Giacomo e della corale parrocchiale. La giornata si concluderà con il tradizionale rancio alpino alle 13 presso il Ristorante Alpi. Per partecipare, è possibile prenotarsi ai numeri 3387968178 e 3486054646.

La battaglia di Novo Postojalowka, il 20 gennaio 1943, è ricordata come una delle pagine più eroiche e drammatiche della Seconda Guerra Mondiale. Tra il 19 e il 20 gennaio, in piena steppa russa, gli Alpini si trovarono di fronte a uno sbarramento sovietico praticamente insormontabile. Non fu una battaglia convenzionale, ma un sacrificio senza sosta: per 24 ore consecutive, a temperature vicine ai -40°C, i soldati italiani resistettero ai carri armati T-34, permettendo ai compagni di proseguire la marcia verso la salvezza.

Molti battaglioni furono annientati nel giro di poche ore e molti uomini persero la vita nella neve, diventando parte di quella terra lontana. La commemorazione rappresenta un dovere civile e morale: un momento per ricordare il coraggio, il senso del dovere e l’umanità di chi, di fronte all’impossibile, non si arrese mai.