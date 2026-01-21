 / 

| 21 gennaio 2026, 20:05

Cina, conferite medaglie ai tre astronauti della missione Shenzou-20

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - I tre astronauti che hanno partecipato alla missione con equipaggio dello Shenzhou-20 mercoledì hanno ricevuto delle medaglie per il loro contributo al programma spaziale della Cina. Chen Dong è stato insignito della medaglia di prima classe per i risultati aerospaziali. Chen Zhongrui e Wang Jie hanno ricevuto una medaglia di terza classe per simili risultati, insieme al titolo onorifico di "Astronauta eroico".La decisione di conferire i riconoscimenti è stata presa congiuntamente dal Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, dal Consiglio di Stato e dalla Commissione militare centrale. (ITALPRESS). -Foto Xinhua-

Agenzia Italpress

