Ue-Mercosur, il Parlamento Europeo rimanda l'accordo alla Corte di Giustizia

(Adnkronos) - Il Parlamento europeo ha rinviato l'accordo commerciale tra l'Ue e il blocco Mercosur alla Corte di giustizia dell'Ue per verificarne l'aderenza ai Trattati. La mozione, presentata dal gruppo della Sinistra (The Left) e altri europarlamentari, è passata con 334 sì, 324 no e 11 astenuti. Il voto di ratifica dell'Eurocamera è dunque bloccato in attesa dell'opinione della Corte basata in Lussemburgo, anche se la Commissione europea ha confermato di poter comunque far entrare in vigore l'accordo commerciale, seppure in via temporanea.

Una seconda, risoluzione presentata dal gruppo dei Patrioti, che chiedeva anch'essa una valutazione legale, è invece stata respinta con 225 voti a favore, 402 contrari e 13 astensioni. Come conseguenza del voto positivo, sia la base giuridica dell'accordo di partenariato Ue-Mercosur (Empa) che quella dell’accordo commerciale provvisorio (Ita) sarà ora esaminata dalla Corte di giustizia, spiega l'Eurocamera in un comunicato. In attesa del parere della Corte, il Parlamento europeo "potrà continuare l’esame dei testi ma dovrà attendere la sua pubblicazione prima di poter approvare o respingere l'Ita".

Quest'ultimo accordo, che riguarda una competenza esclusiva dell’Ue, "è infatti soggetto solo alla ratifica a livello dell’Unione" e richiederà sia il consenso del Parlamento europeo che l’approvazione formale finale del Consiglio, dopo la quale potrà entrare in vigore, e cesserà di applicarsi una volta entrato in vigore l’Empa.