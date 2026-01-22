Spiagge a Spotorno, il vicepresidente del Senato Centinaio contro il nuovo Pud: “Un taglio con l'accetta solo ideologico”

Un “taglio con l'accetta” al numero degli stabilimenti balneari locali, giustificato “solo da un furore ideologico” e senza tenere conto “della struttura economica, dell’equilibrio occupazionale e della reputazione turistica della città”.

Nella grande risonanza mediatica e politica che ha avuto il nuovo Piano di utilizzo del demanio marittimo redatta finora dall’Amministrazione Comunale di Spotorno, arriva anche via Roma una reazione contraria. È quella del leghista Gian Marco Centinaio, frequentatore del Golfo dell’Isola che si schiera contro la riduzione delle concessioni demaniali balneari.

Una posizione, quella dell’esponente del Carroccio, vicina al “disappunto degli imprenditori balneari, che si vedono ancora una volta sotto attacco nonostante diano lavoro e creino ricchezza sul territorio”, motivata da una riflessione sull’applicazione della Direttiva Bolkestein.

“Il piano che il sindaco vorrebbe imporre - sottolinea il vicepresidente del Senato e responsabile del dipartimento Turismo della Lega - rappresenta una fuga in avanti, basata su norme sulle quali è ancora in corso l’interlocuzione tra il nostro governo, con il ministro Matteo Salvini, e la Commissione europea”.

“Mi unisco a chi in questi giorni sta esprimendo loro la propria solidarietà - conclude Centinaio - e invito l’Amministrazione di Spotorno, località che conosco molto bene e alla quale sono legato, a far prevalere il dialogo piuttosto che l’ideologia. Lo sviluppo turistico non è un male da combattere, ma un patrimonio prezioso per tutta la comunità”.



