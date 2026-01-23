Kyrgios eliminato in doppio agli Australian Open, ma non ci sta: "Le regole sono stupide"

(Adnkronos) -

Nick Kyrgios viene eliminato e 'rosica' agli Australian Open 2025. Il tennista australiano, che ha rinunciato a giocare in singolare, si è iscritto nel torneo di doppio dello Slam 'di casa' insieme all'amico Thanasi Kokkinakis, perdendo però al primo turno contro i connazionali Kuubler/Polmans al super tie break del terzo set. La partita si è infatti conclusa 6-4, 4-6, 7-6 (10-4), un risultato che non è proprio andato giù a Kyrgios, che negli ultimi mesi ha fatto parlare di sé più per la crociata intrapresa contro Jannik Sinner che per le gesta in campo.

Nel mirino di Kyrgios ci sono in particolare alcune decisioni del giudice di sedia proprio nel super tie break decisivo, considerate quantomeno dubbie dall'australiano: "Perché si può rivedere una palla colpita oltre la rete, ma poi non si può vedere un servizio? Non ha senso, c***o", è stato lo sfogo in conferenza stampa.

"Qui si gioca per milioni di dollari. Io e Kokkinakis siamo stati entrambi infortunati, ce l'abbiamo messa tutta per esserci. Alcune regole sono veramente, veramente, veramente stupide. Non hanno semplicemente senso. Mi fa arrabbiare che ci siano regole così ambigue, è veramente fastidioso perdere così", ha concluso Kyrgios.