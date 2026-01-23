 / 

Milano Cortina 2026, la nazionale israeliana di bob si qualifica: "I sogni diventano realtà"

(Adnkronos) - La squadra di bob israeliana per la prima volta nella sua storia si è qualificata alle Olimpiadi e gareggerà nelle competizioni a due e a quattro maschili ai Giochi di Milano Cortina 2026. Uno "storico traguardo", festeggia sui social il Comitato olimpico israeliano, precisando che con la squadra di bob sale a 9 il numero di atleti attesi in Italia, in 5 diverse discipline. 

 

"I sogni diventano realtà. Per Israele 'impossibile' è solo qualcosa che facciamo ogni giorno", esulta sui social la squadra di bob. La qualificazione alle Olimpiadi è "una missione" - ricordano - nata 12 anni fa. A guidarla il capitano Adam Edelman, che ha già partecipato alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang 2018 gareggiando nello skeleton. Anche gli altri compagni di squadra sono atleti provenienti da altre discipline. 

 

