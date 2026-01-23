Paolini dopo il ko all'Australian Open: "Ho avuto problemi di stomaco, ma Jovic molto forte"

(Adnkronos) -

Jasmine Paolini saluta l'Australian Open in anticipo rispetto alle premesse. La tennista azzurra è stata eliminata nel terzo turno del torneo dalla statunitense Iva Jovic, anche a causa di condizioni fisiche non proprio ottimali: "Dopo pranzo mi sono sdraiata un po’ sul divano e c’era l’aria condizionata - ha spiegato l'azzurra ai microfoni di Eurosport -. Infatti ho iniziato a sentire freddo e forse lì dovevo capire che qualcosa non andava. Non riuscivo a muovermi bene perché facevo fatica a respirare con lo stomaco bloccato. Lei ha giocato molto bene ma io non posso valutare a pieno la mia prestazione, perché avevo il respiro affannoso, non riuscivo a colpire come volevo".

Per la toscana, il viaggio in Australia continua comunque nel doppio: "Peccato, adesso spero che in doppio con Sara Errani potremo raddrizzare questa settimana”.