 / 

| 23 gennaio 2026, 07:17

TikTok, accordo su cessione ramo Usa. Trump: "Felice di averla salvata". E ringrazia Xi

TikTok, accordo su cessione ramo Usa. Trump: &quot;Felice di averla salvata&quot;. E ringrazia Xi

(Adnkronos) - Donald Trump celebra l'accordo su TikTok, che ha annunciato l'intesa per la cessione delle sue attività negli Stati Uniti a investitori non cinesi. In un post su Truth, il presidente americano ha scritto: "Sono così felice di aver contribuito a salvare TikTok! Ora sarà di proprietà di un gruppo di grandi patrioti e investitori americani, il più grande al mondo, e sarà una voce importante". "Vorrei anche ringraziare il presidente cinese Xi - ha aggiunto - per aver lavorato con noi e aver approvato l'accordo". 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium