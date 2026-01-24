Savona, lutto per la morte di Claudio Tagliavini

Savona in lutto per la morte di Claudio Tagliavini a 89 anni.

Figura storica della città, aveva lavorato dal 1960 nella fabbrica Scarpa & Magnano come impiegato. Aveva raccontato proprio la sua storia lavorativa, gli scioperi e la crisi nel documentario realizzato dal laboratorio Buster Keaton e pubblicato su Youtube intitolato "La fabbrica e la città".

In seguito venne trasferito a Bergamo e nel 1967 diede le dimissioni.

Per anni era stato segretario della sezione del PCI Libero Briganti a Villapiana quando la stessa contava centinaia di iscritti.

"Conosciuto nel quartiere per la sua gentilezza ed affabilità, dirigente politico attento e disponibile - lo ricorda Donatella Ramello - Si era poi trasferito nel quartiere Fornaci non svolgendo più attività di partito ma non abbandonando la politica, nell'interesse della città e seguendo gli avvenimenti locali e nazionali".

L'ultimo saluto si terrà lunedì 26 gennaio alle 15.00 nella Sala del Commiato nel cimitero di Zinola.