Afghanistan e le parole di Trump, Crosetto: "Non accettiamo analisi superficiali da parte di nessuno"

(Adnkronos) - "In Italia ogni occasione è buona per fare polemica. Oggi si sono scelte le parole di Trump a Fox sul ruolo degli alleati degli Usa in Afghanistan. Io ho deciso di affidare la mia risposta, come Ministro della Difesa, ad atti formali, come si usa fare tra Istituzioni, facendo un breve ripasso storico di ciò che è successo in Afghanistan ed in molti altri teatri. La cosa bella dei fatti è che non si possono cancellare. E sull'impegno dell’Italia, delle sue Forze Armate nelle missioni, sul loro valore, sul loro sacrificio, sul loro ruolo non marginale, non possiamo e non vogliamo accettare analisi superficiali e sbagliate. Da parte di nessuno". Lo scrive il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un post su X.

La polemica è divampata sulle dichiarazioni del presidente americano, secondo il quale gli alleati della Nato sarebbero "rimasti un po' lontani dalle linee del fronte" in Afghanistan. Parole che ieri hanno suscitato aspre critiche da parte del primo ministro britannico Keir Starmer.

La Casa Bianca ha replicato senza rispondere direttamente che "gli Stati Uniti hanno fatto più per la Nato di tutti gli altri Paesi messi insieme". Così Taylor Rogers, portavoce della Casa Bianca, in una dichiarazione trasmessa all'Afp.

Le affermazioni di Trump hanno provocato la reazione anche del principe Harry, che ha prestato servizio anche in Afghanistan. I sacrifici dei soldati della Nato "meritano di essere raccontati con sincerità e rispetto", si legge in una nota rilasciata dal suo portavoce. Il principe ha detto che "nel 2001 la Nato ha invocato l'Articolo 5 per la prima e unica volta nella storia. Ciò significava che ogni nazione alleata era obbligata a schierarsi al fianco degli Stati Uniti in Afghanistan, nel perseguimento della nostra sicurezza comune. Gli alleati hanno risposto a quell'appello".

Anche la premier danese Mette Frederiksen ha duramente replicato alle parole con cui Trump ha messo in discussione l'impegno dei soldati alleati in Afghanistan. "Comprendo perfettamente che i veterani danesi abbiano detto che non ci sono parole per spiegare quanto questo faccia male - ha scritto su Facebook - E' inaccettabile che il presidente americano metta in dubbio l'impegno dei soldati alleati in Afghanistan".