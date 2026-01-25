Il fascino della Napoli classica approda a Finalborgo con il Quartetto Mefitis

Il cuore pulsante di Napoli è pronto a battere nel Ponente ligure: sabato 31 gennaio alle ore 16:30, l’Auditorium Destefanis di Finalborgo aprirà le porte al Quartetto Mefitis.

La formazione lucana, composta dalle voci di Valeria Veltro (contralto) e Tiziana Lobosco (mezzosoprano) accompagnate dalle chitarre di Gaetano Agoglia e Francesco Latorraca, presenterà il concerto “Salotto Storico Partenopeo”. Sarà un’immersione nelle atmosfere della canzone classica napoletana post-unitaria, un genere capace di fondere l'eleganza aristocratica con la schiettezza della tradizione orale, evocando profumi mediterranei e suggestioni borboniche attraverso le note di giganti come Tosti, Donizetti, Di Capua e Verdi.

Ad arricchire l’evento sarà un’apertura tutta dedicata alle nuove generazioni. Il palco vedrà protagoniste le ballerine della ASD Pro Art Studio Danza di Albenga, seguite dalle performance dei giovani flautisti liguri della classe del M° Menardi Noguera. Da Elena Gambino a Carlo Mileti, una nutrita schiera di piccoli talenti locali introdurrà il pubblico in un clima di festa e condivisione artistica, sottolineando il legame tra la grande tradizione nazionale e il territorio.

L’appuntamento, organizzato dalla Società dei Concerti di Finale Ligure ETS, gode del patrocinio del Comune, della Fondazione De Mari e di AVIS. L’ingresso è libero a offerta, ma vista la caratura dell'evento è vivamente consigliata la prenotazione via Whatsapp al numero 3534639960.