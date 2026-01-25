Sinistra Italiana ricorda Claudio Tagliavini: "Un uomo del popolo, con una notevole intelligenza politica e una visione sempre innovativa"

La comunità politica di Savona ha perso nei giorni scorsi una delle sue figure più stimate e autentiche, Claudio Tagliavini (LEGGI QUI).

A ricordarlo è Sinistra Italiana: "Abbiamo appreso con profondo dolore la notizia della scomparsa del nostro amico e compagno Claudio - scrivono - Se n’è andato a modo suo: con discrezione, senza voler disturbare nessuno. Claudio è stato un nostro iscritto storico e ha sempre rivendicato con orgoglio la propria appartenenza politica".

Il suo percorso viene definito di grande coerenza: "Dopo una vita da membro e dirigente del PCI, la stessa coerenza lo aveva spinto ad aderire a Sinistra Ecologia Libertà fin dalla sua fondazione, per poi approdare a Sinistra Italiana, oggi parte di AVS (Alleanza Verdi e Sinistra). Uomo del popolo, da cui traeva continua ispirazione, Claudio era dotato di una notevole intelligenza politica e di una visione sempre innovativa".

"Il quartiere di Villapiana a Savona è stato il suo territorio d'elezione - continuano - lì ha dato prova di una straordinaria disponibilità e capacità di relazione, guadagnandosi la stima di tantissimi cittadini grazie a un impegno costante, portato avanti senza mai chiedere nulla in cambio".

"Mancherà profondamente a noi e a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e apprezzarlo. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia, alla compagna Maria Rita, alla figlia Gigliola e a tutte le persone che gli hanno voluto bene" concludono.

L'ultimo saluto si terrà lunedì 26 gennaio alle ore 15.00 nella Sala del Commiato del cimitero di Zinola.