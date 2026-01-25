 / Solidarietà

Sinistra Italiana ricorda Claudio Tagliavini: "Un uomo del popolo, con una notevole intelligenza politica e una visione sempre innovativa"

"Il suo impegno costante, portato avanti senza mai chiedere nulla in cambio. Mancherà profondamente"

La comunità politica di Savona ha perso nei giorni scorsi una delle sue figure più stimate e autentiche, Claudio Tagliavini (LEGGI QUI).

A ricordarlo è Sinistra Italiana: "Abbiamo appreso con profondo dolore la notizia della scomparsa del nostro amico e compagno Claudio - scrivono - Se n’è andato a modo suo: con discrezione, senza voler disturbare nessuno. Claudio è stato un nostro iscritto storico e ha sempre rivendicato con orgoglio la propria appartenenza politica"

Il suo percorso viene definito di grande coerenza: "Dopo una vita da membro e dirigente del PCI, la stessa coerenza lo aveva spinto ad aderire a Sinistra Ecologia Libertà fin dalla sua fondazione, per poi approdare a Sinistra Italiana, oggi parte di AVS (Alleanza Verdi e Sinistra). Uomo del popolo, da cui traeva continua ispirazione, Claudio era dotato di una notevole intelligenza politica e di una visione sempre innovativa".

"Il quartiere di Villapiana a Savona è stato il suo territorio d'elezione - continuano - lì ha dato prova di una straordinaria disponibilità e capacità di relazione, guadagnandosi la stima di tantissimi cittadini grazie a un impegno costante, portato avanti senza mai chiedere nulla in cambio"

"Mancherà profondamente a noi e a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e apprezzarlo. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia, alla compagna Maria Rita, alla figlia Gigliola e a tutte le persone che gli hanno voluto bene" concludono.

L'ultimo saluto si terrà lunedì 26 gennaio alle ore 15.00 nella Sala del Commiato del cimitero di Zinola.

Redazione

