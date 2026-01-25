Atalanta-Parma 4-0, poker nerazzurro e segna anche Raspadori

(Adnkronos) -

L'Atalanta si impone nettamente in casa 4-0 sul Parma oggi 25 gennaio nel match della 22esima giornata e ricomincia la sua corsa verso la zona europea salendo a 35 punti, mentre la formazione gialloblu resta ferma a 23. Per la squadra di Palladino primo tempo a buoni ritmi che si è chiuso con i nerazzurri avanti di due gol grazie al rigore trasformato da Scamacca e alla rete di De Roon. Il Parma dopo un buon avvio si spegne e fa fatica a proporsi in avanti. Nella ripresa arrivano anche i gol di Raspadori e Krstovic.

Il primo pericolo lo portano i ducali al 6': sulla punizione dalla trequarti di Bernabé, stacca di testa Benedyczak, ma Carnesecchi si allunga e manda in angolo. Al 15' il gol del vantaggio per l'Atalanta con il rigore trasformato da Scamacca, con il penalty assegnato per un contatto tra Britshgi e Zalewski. Dopo il vantaggio i padroni di casa continuano a spingere e trovano il raddoppio al 24'. Dopo un errore in costruzione del Parma, De Ketelaere salta l'avversario e serve al limite De Roon che conclude di prima intenzione e manda la palla sotto la traversa per il 2-0.

Il Parma prova a riorganizzarsi nella ripresa e al 56' Pellegrino controlla e prova la conclusione in girata ma manda la palla alta sopra la traversa. Al 63 ancora Parma con Oristanio ma il pallone non trova la porta. Buon momento della squadra di Cuesta che al 70' sfiora ancora il gol, ancora con Pellegrino che si ritrova solo contro Carnesecchi, ma l'attaccante prova ad angolarla e il portiere dell'Atalanta in tuffo mura tutto. Al 73' l'Atalanta chiude la gara. Krstovic vince un duello sulla trequarti, entra in area e serve al centro Raspadori con l'ultimo arrivato dal mercato invernale che, tutto solo, insacca da pochi metri il pallone del 3-0. In pieno recupero arriva il poker, al 92' mette il timbro sulla gara anche Krstovic per il 4-0 finale.