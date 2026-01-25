 / 

Roma-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Sfida d'alta classifica nella 22esima giornata di Serie A. Oggi, domenica 25 gennaio, la Roma ospita il Milan - in diretta tv e streaming - all'Olimpico. La squadra giallorossa è reduce dalla vittoria per 2-0, firmata dalla doppietta di Pisilli, nella partita d'Europa League contro lo Stoccarda, mentre quella rossonera ha battuto il Lecce 1-0 in campionato grazie al gol di Fullkrug. 

 

La sfida tra Roma e Milan è in programma oggi, domenica 25 gennaio, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Rensch, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. All. Gasperini 

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri 

 

Roma-Milan sarà disponibile in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn. Partita visibile in streaming sull'app e sulla piattaforma streaming di Dazn. 

 

 

