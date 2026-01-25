 / 

| 25 gennaio 2026, 19:54

Serie A, oggi Roma-Milan - Diretta

Serie A, oggi Roma-Milan - Diretta

(Adnkronos) - Sfida d'alta classifica nella 22esima giornata di Serie A. Oggi, domenica 25 gennaio, la Roma ospita il Milan - in diretta tv e streaming - all'Olimpico. La squadra giallorossa è reduce dalla vittoria per 2-0, firmata dalla doppietta di Pisilli, nella partita d'Europa League contro lo Stoccarda, mentre quella rossonera ha battuto il Lecce 1-0 in campionato grazie al gol di Fullkrug. 

Nel prossimo turno di Serie A, la Roma sfiderà l'Udinese in trasferta mentre il Milan volerà a Bologna. 

 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium