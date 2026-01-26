 / 

| 26 gennaio 2026, 12:35

Iran, Tajani: "Giovedì a Bruxelles proporrò di inserire Pasdaran in lista gruppi terroristici"

(Adnkronos) - "Le perdite subite dalla popolazione civile durante le proteste" in Iran "impongono una risposta chiara. Giovedì alla riunione dei ministri degli Esteri europei a Bruxelles proporrò, in coordinamento con gli altri partner, l’inclusione dei Guardiani della Rivoluzione nella lista delle organizzazioni terroristiche oltre che sanzioni individuali contro i responsabili di questi atti efferati". Così in un post su X il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. 

"Esprimo il mio apprezzamento per questa importante dichiarazione del ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani", ha commentato in un post su X il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Sa'ar, che ha poi esortato "nuovamente l'Ue a prendere la decisione morale necessaria di designare le Guardie Rivoluzionarie dell'Iran come organizzazione terroristica". 

 

