La dolcezza porta Alassio sul piccolo schermo: i tipici "baci" protagonisti a "La Ruota della Fortuna"

La Città del Muretto e degli Innamorati è ancora una volta protagonista anche sui grandi palcoscenici mediatici nazionali.

Mentre ad Alassio con il concorso “La più bella lettera d’amore” ed in vista delle iniziative “Saldi in Love” e “Un Amore di Menù” si respira già da giorni un’atmosfera carica di romanticismo in attesa di San Valentino, nella puntata di ieri sera (27 gennaio, ndr) de La Ruota della Fortuna condotta su Canale 5 da Gerry Scotti, la specialità più celebre di Alassio è stata al centro di uno dei quiz, dedicato alla parola “baci”, con la risposta: “Dolci quelli di dama e di Alassio”.

Non è un caso isolato: recentemente, infatti, i Baci di Alassio sono stati protagonisti, insieme ai Baci di Dama, anche in uno dei quiz del celebre programma Chi vuol essere milionario? a conferma di un legame ormai fortissimo tra il nome di Alassio e l’idea stessa di dolcezza. Questo successo trova ulteriore riscontro nella graduatoria mondiale “50 Best Cookies in the World” del TasteAtlas Ranking, dove la specialità alassina è presente e classificata al 15° posto.

I Baci di Alassio, ideati nei primi del Novecento dal maestro pasticcere Rinaldo Balzola – pasticcere personale di S.M. Vittorio Emanuele III tra il 1932 e il 1938 – sono biscotti a base di nocciole, zucchero, uova, miele e cacao, uniti da una morbida ganache al cioccolato. La loro preparazione, ancora oggi eseguita a mano secondo la tradizione, prevede un impasto lavorato in piccole “roselle”, lasciate riposare una notte intera prima della cottura e infine accoppiate con il ripieno di cioccolato.

“I Baci di Alassio – dichiara l'assessore al Commercio del Comune di Alassio, Franca Giannotta - fanno parte delle nostre eccellenze gastronomiche locali iscritte nel registro De.Co. delle ricette della tradizione alassina. Questi riconoscimenti ci rendono orgogliosi e confermano il valore di prodotti che sono veri e propri ambasciatori della nostra straordinaria cucina italiana, Patrimonio Immateriale dell'Umanità UNESCO”.

In vista di San Valentino, Alassio si prepara così a esprimere la sua anima più romantica, confermando la propria identità di “Città degli Innamorati”, che trova nei dolci Baci di Alassio e nel suo celebre Muretto il cuore pulsante di un racconto d’amore senza tempo. Sul monumento simbolo della città, ideato nel 1953 dal Maestro Mario Berrino insieme a Ernest Hemingway, trovano infatti spazio l’opera ceramica Les Amoureux di Raymond Peynet, la statua in bronzo degli Innamorati di Eros Pellini, le Cicogne in acciaio di Umberto Mastroianni, i Pesciolini di Mario Berrino e la storica cassetta delle lettere che per anni ha custodito messaggi e dichiarazioni d’amore.

Ricordiamo che per partecipare al concorso “La più bella lettera d’amore”, promosso dall’Assessorato al Turismo del Comune di Alassio, è sufficiente inviare la propria romantica missiva all’indirizzo e-mail sanvalentino@comune.alassio.sv.it. Le lettere saranno pubblicate sulla pagina Facebook ufficiale “Alassio Città degli Innamorati” (@loveinalassio), dove il pubblico potrà votarle. L’autore o l’autrice della lettera che otterrà il maggior numero di “Mi piace” riceverà il “Percorso degli Innamorati”, un premio speciale di grande pregio, ideato per celebrare l’amore, i cui contenuti saranno svelati a breve. Le lettere potranno essere votate fino a venerdì 13 febbraio alle ore 12, mentre la cerimonia di premiazione si terrà sabato 14 febbraio alle ore 12, davanti al Muretto di Alassio.

Si ricorda inoltre che, come da tradizione, anche l’Assessorato al Commercio del Comune di Alassio partecipa alle iniziative dedicate a San Valentino con “Saldi in Love”, organizzato in collaborazione con il Consorzio “Alassio un Mare di Shopping”, e con “Un Amore di Menù”: nella giornata del 14 febbraio, ristoranti e bar aderenti proporranno menù, apericena e cocktail a tema romantico, per rendere ancora più speciale la festa degli innamorati. Maggiori informazioni sulle iniziative saranno comunicate nelle prossime settimane. Nel calendario degli eventi dedicati all’amore rientra inoltre il concorso letterario “Scrivi l’amore – Premio Mario Berrino”, patrocinato anche quest’anno dal Comune di Alassio e organizzato dall’Associazione culturale “Amici di Mario Berrino” di Ispra (VA), giunto alla sua diciottesima edizione. Scrittori e poeti potranno inviare la propria opera inedita a tema amoroso fino a venerdì 6 febbraio. Il concorso prevede due categorie, Giovani e Adulti, e tre sezioni – poesia, lettera o racconto – per un massimo di mille parole. La finale, con la proclamazione dei vincitori, si svolgerà a Ispra domenica 22 febbraio alle ore 16. Tutti i dettagli e il regolamento sono disponibili sul sito www.amicimarioberrino.it.