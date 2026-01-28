Calcio. Roberto Scaglione firma il primo contratto da professionista, firma e stretta di mano insieme al Genoa per il ragazzo di Andora

Roberto Scaglione rappresenta uno dei talenti più preziosi del settore giovanile del Genoa.

Il centrocampista andorese classe 2010 è stato addirittura vicino all’esordio in Prima Squadra sotto la guida di mister Patrick Vieira, che lo ha comunque convocato in più occasioni nel corso della passata stagione.

A conferma della fiducia che la società più antica d’Italia ripone in Roberto, è arrivata oggi l’ufficialità della firma del suo primo contratto da giocatore professionista:

“Genoa CFC rende noto di aver formalizzato, al compimento dei 16 anni di età, il primo contratto di apprendistato da calciatore professionista con il centrocampista offensivo Roberto Scaglione. Classe 2010 e ligure originario di Andora, Scaglione è stato già convocato in prima squadra per una partita ufficiale di Serie A Enilive ed è stabilmente selezionato nelle nazionali giovanili dove è utilizzato sotto leva. Con la nostra Under 15 ha disputato una finale-scudetto nel 2024, conquistando il titolo di vice-campione d’Italia. Congratulazioni Roberto!“.



