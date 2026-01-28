 / PRIMA PAGINA 4

PRIMA PAGINA 4 | 28 gennaio 2026, 18:54

Calcio. Roberto Scaglione firma il primo contratto da professionista, firma e stretta di mano insieme al Genoa per il ragazzo di Andora

Roberto Scaglione insieme al responsabile del settore giovanile Roberto Trapani

Roberto Scaglione insieme al responsabile del settore giovanile Roberto Trapani

Roberto Scaglione rappresenta uno dei talenti più preziosi del settore giovanile del Genoa.

Il centrocampista andorese classe 2010 è stato addirittura vicino all’esordio in Prima Squadra sotto la guida di mister Patrick Vieira, che lo ha comunque convocato in più occasioni nel corso della passata stagione.

A conferma della fiducia che la società più antica d’Italia ripone in Roberto, è arrivata oggi l’ufficialità della firma del suo primo contratto da giocatore professionista:

“Genoa CFC rende noto di aver formalizzato, al compimento dei 16 anni di età, il primo contratto di apprendistato da calciatore professionista con il centrocampista offensivo Roberto Scaglione. Classe 2010 e ligure originario di Andora, Scaglione è stato già convocato in prima squadra per una partita ufficiale di Serie A Enilive ed è stabilmente selezionato nelle nazionali giovanili dove è utilizzato sotto leva. Con la nostra Under 15 ha disputato una finale-scudetto nel 2024, conquistando il titolo di vice-campione d’Italia. Congratulazioni Roberto!“. 


 

Lorenzo Tortarolo

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium