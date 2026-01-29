Milano-Cortina, creative lead “Cerimonia apertura incentrata sulle persone”

MILANO (XINHUA/ITALPRESS) - A otto giorni dalla cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026, mentre allo stadio di San Siro sono iniziati i test finali su scenografia, coreografia, illuminazione e musica, il creative lead Marco Balich ha affermato che lo spettacolo sarà "davvero guidato dall'elemento umano e incentrato sulle persone".Balich, ampiamente considerato uno dei direttori creativi più influenti negli eventi dal vivo su larga scala, ha dichiarato che la sua attenzione è rivolta a garantire che ogni elemento funzioni con gli altri. "Mi sto concentrando soprattutto sulla narrazione, sui contenuti, sulla bellezza, sui costumi e sulla scenografia, su tutti i diversi elementi dello spettacolo, compresa la musica. Deve funzionare tutto insieme", ha dichiarato.Il suo affetto per le cerimonie olimpiche è emerso chiaramente quando le ha descritte come "il più grande show sulla Terra". Balich ha preso parte a 16 cerimonie olimpiche e paralimpiche ricoprendo vari ruoli, ma ha affermato che questa edizione ha per lui un significato speciale. "Questa edizione dei Giochi mi è particolarmente cara perchè vengo da Venezia, sono italiano. Celebrare una cerimonia così bella nello stadio di una delle mie squadre di calcio preferite significa molto per me", ha affermato.Balich ha spiegato che la cerimonia mira a presentare la bellezza e l'immaginazione dell'Italia, celebrando al contempo lo sport e trasmettendo un forte messaggio di pace. All'evento dovrebbero partecipare oltre 3.500 atleti provenienti da più di 90 delegazioni e territori.Per la prima volta nella storia olimpica, la cerimonia di apertura si svolgerà simultaneamente in due città, Milano e Cortina d'Ampezzo, con la tradizionale sfilata degli atleti distribuita su quattro sedi: Milano, Cortina, Predazzo e Livigno.Balich ha riconosciuto che questo formato senza precedenti comporta grandi sfide creative e logistiche. Dal punto di vista della trasmissione e dello storytelling, ha dichiarato, coordinare quattro sfilate contemporaneamente richiede precisione, soprattutto perchè non tutte le delegazioni avranno atleti in gara in ogni sede. "Bisogna ricordarsi chi ha la bandiera e chi no", ha affermato Balich, definendolo "un esercizio di abilità" che spera possa svolgersi senza intoppi.Balich ha poi spiegato che il formato è stato pensato tenendo in considerazione gli atleti, consentendo a un numero maggiore di concorrenti di partecipare alla cerimonia senza lunghi trasferimenti alla vigilia delle gare. In quella che ha definito come una cerimonia più "diffusa", tutti gli atleti avranno l'opportunità di prendere parte all'evento. "Per me sono i veri eroi della cerimonia", ha dichiarato Balich.Al centro della filosofia di Balich c'è la convinzione che una cerimonia di apertura non sia semplicemente intrattenimento, ma un'affermazione culturale. L'uomo ha affermato che spesso misura il successo di un evento in base alla capacità di un quattordicenne, in qualsiasi parte del mondo, di capire immediatamente cosa la cerimonia stia cercando di comunicare.Il tema della prossima cerimonia di apertura è l'armonia. "Milano rappresenta l'umanità e il genere umano, mentre Cortina rappresenta le montagne e la natura", ha affermato Balich, aggiungendo che il dialogo e l'armonia tra le persone e la natura sono essenziali.Questa idea si riflette anche nel cast di artisti annunciati per la cerimonia, che include il tenore italiano Andrea Bocelli, il pianista cinese Lang Lang e la cantante statunitense Mariah Carey."Cina e Stati Uniti al momento sono i due principali attori globali, e voglio dimostrare che possiamo unire le forze attraverso la bellezza e la pace", ha affermato Balich.Il creative lead ha anche ricordato la sua infanzia da schermidore, quando sfiorò la partecipazione ai Giochi olimpici del 1980 prima che circostanze politiche ponessero fine a quel sogno. La sua passione per i Giochi, ha affermato, non è mai svanita.Balich ha citato la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Pechino 2008 come un'ispirazione duratura, ammettendo di conservare ancora le fotografie di quella serata, inclusa la sequenza dei tamburi e l'accensione del braciere. "La tecnologia la sostiene, ma in realtà si tratta della forza umana, ed è la forza umana ciò che ci piace celebrare. Per me la cerimonia di apertura di Pechino 2008 è stata una delle più belle di sempre, e lo stadio era fantastico", ha dichiarato l'uomo.Balich si è detto speranzoso che il messaggio duraturo della cerimonia, soprattutto per le nuove generazioni, sia che la pace è l'obiettivo ultimo dell'umanità. "La violenza non è la risposta a nulla e i Giochi olimpici sono la celebrazione perfetta dell'umanità per trasmettere questo messaggio", ha dichiarato il direttore.(ITALPRESS). -Foto Xinhua-