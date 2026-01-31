 / 

| 31 gennaio 2026, 09:18

Australian Open, oggi la finale femminile: Sabalenka-Rybakina - Diretta

Australian Open, oggi la finale femminile: Sabalenka-Rybakina - Diretta

(Adnkronos) -

Aryna Sabalenka e Elena Rybakina in campo oggi 31 gennaio per la finale del singolare femminile degli Australian Open 2026. La bielorussa, numero 1 del mondo, affronta la kazaka, testa di serie numero 5, nel match che - in diretta tv e streaming - assegna il titolo nella prima prova stagionale dello Slam. Sabalenka, 27 anni, va a caccia del quinto titolo in un major dopo aver vinto 2 edizioni degli Australian Open e 2 US Open.  

A Melbourne, la bielorussa ha trionfato nel 2023 - battendo proprio Rybakina - e nel 2024. La kazaka, 26 anni, ha trionfato a Wimbledon nel 2022. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium