Sanremo 2026, svelati i duetti della serata cover: da Fagnani a Morgan, l'elenco

(Adnkronos) - Carlo Conti ha svelato al Tg1 delle 13.30 i duetti della serata cover di Sanremo 2026, che accenderà il Teatro Ariston venerdì 27 febbraio.

I 30 Big in gara, da regolamento, hanno potuto scegliere una cover dal repertorio italiano e internazionale, purché pubblicata entro il 31 dicembre 2025. Predomina il grande repertorio italiano ma non senza qualche sorpresa internazionale. E dalla caratura degli ospiti e dei brani scelti, già si intuisce che la gara per incoronare il vincitore della Serata delle Cover sarà dura. Gli Artisti saranno votati dal pubblico con il Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio. Come già l'anno scorso, Carlo Conti ha lasciato aperta la possibilità che i Big in gara possano duettare anche tra loro, possibilità che però non è stata colta da nessuno dei 30 Big.

Di seguito l'elenco dei Big, con il titolo della canzone scelta e gli ospiti dei duetti.

Arisa, 'Quello che le donne non dicono' con il Coro del Teatro Regio di Parma

Bambole di Pezza, 'Occhi di gatto' con Cristina d’Avena

Chiello, 'Mi sono innamorato di te' con Morgan

Dargen D'Amico, 'Su di noi' con Pupo e Fabrizio Bosso

Ditonellapiaga, 'The Lady Is a Tramp' con TonyPitony

Eddie Brock, 'Portami via' con Fabrizio Moro

Elettra Lamborghini, 'Aserejé' con Las Ketchup

Enrico Nigiotti, 'En e Xanax' con Alfa

Ermal Meta, 'Golden Hour' con Dardust

Fedez & Marco Masini, 'Meravigliosa creatura' con Stjepan Hauser

Francesco Renga, 'Ragazzo solo, ragazza sola' con Giusy Ferreri

Fulminacci, 'Parole parole' con Francesca Fagnani

J-Ax, 'E la vita, la vita' con Ligera County Fam (nome di fantasia che nasconde probabilmente il ritorno sul palco di Cochi e Renato).

Lda & Aka 7even, 'Andamento lento' con Tullio De Piscopo

Leo Gassmann, 'Era già tutto previsto' con Aiello

Levante, 'I maschi' con Gaia

Luchè, 'Falco a metà' con Gianluca Grignani

Malika Ayane, 'Mi sei scoppiato dentro al cuore' con Claudio Santamaria

Mara Sattei, 'L’ultimo bacio' con Mecna

Maria Antonietta & Colombre, 'Il mondo' con Brunori sas

Michele Bravi, 'Domani è un altro giorno' con Fiorella Mannoia

Nayt, 'La canzone dell’amore perduto' con Joan Thiele

Patty Pravo, 'Ti lascio una canzone' con Timofej Andrijashenko

Raf, 'The Riddle' con The Kolors

Sal Da Vinci, 'Cinque giorni' con Michele Zarrillo

Samurai Jay, 'Baila morena' con Belén Rodríguez e Roy Paci

Sayf, 'Hit the Road Jack' con Alex Britti e Mario Biondi

Serena Brancale, 'Besame Mucho' con Gregory Porter e Delia

Tommaso Paradiso, 'L’ultima luna' con gli Stadio

Tredici Pietro, 'Vita' con Galeffi, Fudasca & band.