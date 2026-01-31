 / 

Sanremo 2026, svelati i duetti della serata cover: da Fagnani a Morgan, l'elenco

(Adnkronos) - Carlo Conti ha svelato al Tg1 delle 13.30 i duetti della serata cover di Sanremo 2026, che accenderà il Teatro Ariston venerdì 27 febbraio.  

I 30 Big in gara, da regolamento, hanno potuto scegliere una cover dal repertorio italiano e internazionale, purché pubblicata entro il 31 dicembre 2025. Predomina il grande repertorio italiano ma non senza qualche sorpresa internazionale. E dalla caratura degli ospiti e dei brani scelti, già si intuisce che la gara per incoronare il vincitore della Serata delle Cover sarà dura. Gli Artisti saranno votati dal pubblico con il Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio. Come già l'anno scorso, Carlo Conti ha lasciato aperta la possibilità che i Big in gara possano duettare anche tra loro, possibilità che però non è stata colta da nessuno dei 30 Big.  

Di seguito l'elenco dei Big, con il titolo della canzone scelta e gli ospiti dei duetti.  

Arisa, 'Quello che le donne non dicono' con il Coro del Teatro Regio di Parma 

Bambole di Pezza, 'Occhi di gatto' con Cristina d’Avena 

Chiello, 'Mi sono innamorato di te' con Morgan 

Dargen D'Amico, 'Su di noi' con Pupo e Fabrizio Bosso 

Ditonellapiaga, 'The Lady Is a Tramp' con TonyPitony 

Eddie Brock, 'Portami via' con Fabrizio Moro 

Elettra Lamborghini, 'Aserejé' con Las Ketchup  

Enrico Nigiotti, 'En e Xanax' con Alfa 

Ermal Meta, 'Golden Hour' con Dardust  

Fedez & Marco Masini, 'Meravigliosa creatura' con Stjepan Hauser  

Francesco Renga, 'Ragazzo solo, ragazza sola' con Giusy Ferreri  

Fulminacci, 'Parole parole' con Francesca Fagnani 

J-Ax, 'E la vita, la vita' con Ligera County Fam (nome di fantasia che nasconde probabilmente il ritorno sul palco di Cochi e Renato). 

Lda & Aka 7even, 'Andamento lento' con Tullio De Piscopo 

Leo Gassmann, 'Era già tutto previsto' con Aiello 

Levante, 'I maschi' con Gaia 

Luchè, 'Falco a metà' con Gianluca Grignani  

Malika Ayane, 'Mi sei scoppiato dentro al cuore' con Claudio Santamaria 

Mara Sattei, 'L’ultimo bacio' con Mecna  

Maria Antonietta & Colombre, 'Il mondo' con Brunori sas 

Michele Bravi, 'Domani è un altro giorno' con Fiorella Mannoia 

Nayt, 'La canzone dell’amore perduto' con Joan Thiele  

Patty Pravo, 'Ti lascio una canzone' con Timofej Andrijashenko  

Raf, 'The Riddle' con The Kolors 

Sal Da Vinci, 'Cinque giorni' con Michele Zarrillo 

Samurai Jay, 'Baila morena' con Belén Rodríguez e Roy Paci  

Sayf, 'Hit the Road Jack' con Alex Britti e Mario Biondi 

Serena Brancale, 'Besame Mucho' con Gregory Porter e Delia  

Tommaso Paradiso, 'L’ultima luna' con gli Stadio 

Tredici Pietro, 'Vita' con Galeffi, Fudasca & band.  

 

