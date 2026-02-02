Celle, scattano i lavori del secondo lotto nei giardini delle scuole: tagliati i pini (FOTO E VIDEO)

Sono scattati questa mattina i lavori del secondo lotto nel giardino delle scuole elementari e materna di Celle Ligure.

Per effettuare l'intervento, realizzato in un periodo dove non sono previste nidificazioni, è stato disposto un senso unico alternato in via Colla.

Il secondo lotto prevede la realizzazione del nuovo campo da gioco ruotato di 90 gradi rispetto al campo esistente; la realizzazione di nuove rampe di accesso e muretti per la definizione dei nuovi spazi gioco; la realizzazione del locale servizi igienici ed allacci idrici e fognari; la realizzazione degli impianti di illuminazione ed impianti di irrigazione; la creazione di sottofondi in cls per posa delle nuove pavimentazioni; la realizzazione delle sedute e dei pergolati; la piantumatura delle nuove alberature e dei rampicanti; la nuova pavimentazione in gomma colata; il montaggio dei giochi preventivamente smontati; la nuova pavimentazione nella rampa di accesso della scuola materna.