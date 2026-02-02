Gianluca e Patrizia, pietresi nella "squadra radio" della Cerimonia Olimpiadi Invernali: "Si prepara un'emozione straordinaria"

Tutto è iniziato con un banner, un po' per caso. Gianluca Avventurino e Patrizia Morrone, coppia di Pietra Ligure, stavano cercando informazioni per assistere alla Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 quando si sono imbattuti in un annuncio dell'organizzazione sul sito web ufficiale: cercasi volontari. Ballerini, figuranti, personale di supporto per affiancare il team di professionisti in quello che promette di essere uno degli eventi più spettacolari dell'anno a livello globale. "Perché no?", si sono detti. E hanno fatto domanda.

Era settembre quando sono stati convocati a Milano per le audizioni. Qualche settimana di attesa, poi la notizia: "Siete stati presi a bordo". Da quel momento, per Gianluca e Patrizia è iniziato un percorso scandito dai fine settimana nel capoluogo lombardo, tra prove e briefing in un grande capannone a due passi da San Siro, lo stadio che venerdì 6 febbraio si trasformerà nell'Olympic Stadium per accogliere la cerimonia inaugurale.

I due pietresi sono stati assegnati a una squadra di dieci persone con un compito strategico: gestire le radioline e gli auricolari che oltre un migliaio di persone indosserà durante la coreografia. Attraverso quegli apparecchi, comparse e performer riceveranno in cuffia la musica dal vivo e le istruzioni dei coordinatori e della direzione artistica.

"È un privilegio essere qui e fare parte, da dentro, di un evento che guarderanno da tutto il mondo - racconta Gianluca - Per me poi, che avevo assistito alla cerimonia di Italia '90, è un'emozione unica: San Siro trasuda di storia sportiva e non solo. Facciamo parte della squadra assegnata alle radioline, ce ne sono quasi 1300 e il loro funzionamento dovrà essere impeccabile".

Patrizia aggiunge: "Ogni giornata a Milano per le prove è come una nuova scoperta. Si è a contatto con una realtà che diventerà un momento storico, ma l'ambiente è fatto da persone di grande umiltà e disponibilità, in un clima di collaborazione e aiuto reciproco. Siamo in trepidazione per venerdì, il grande evento, ma ancora prima per mercoledì quando si terrà la prova generale; non è ammesso sbagliare nulla".

Gianluca e Patrizia, conosciuti nel circuito teatrale locale del Savonese, sottolineano il clima umano che si respira dietro le quinte di una produzione così impegnativa: "Ciascuno è come un dentino in un ingranaggio gigantesco. Sarà una cerimonia imponente. Si fanno prove ininterrotte, ma chi dirige è di una umiltà sorprendente, a partire da Marco Balich: da lui sempre un saluto per tutti e un trattamento amichevole e premuroso".

Balich, il celebre creatore di cerimonie olimpiche che ha firmato anche quella di Torino 2006, coordina un'operazione complessa che vedrà alternarsi performance artistiche, musica dal vivo con ospiti quali Mariah Carey, Andrea Bocelli, Laura Pausini e Ghali, e la tradizionale sfilata delle delegazioni olimpiche. Il tutto sotto il tema dell'"Armonia", che vuole rappresentare l'incontro tra città e montagna, tra la Milano urbana e la Cortina alpina.

"Ci ritroviamo a vivere un'emozione enorme dentro le quinte per costruire quella enorme emozione che avranno gli spettatori. Ci si sente parte di qualcosa di grande - proseguono Gianluca e Patrizia - Proprio adesso siamo tra gli oggetti scenografici per le varie rappresentative nazionali che gli artigiani stanno rifinendo: sono spettacolari. È meraviglioso pensare che saranno visti da così tanti spettatori da ogni parte del mondo".

Mancano pochi giorni all'appuntamento con la cerimonia dei giochi. Mercoledì 4 febbraio la prova generale, quella definitiva, senza margine d'errore. Poi, venerdì 6 febbraio alle 20, quando le luci di San Siro si accenderanno davanti a migliaia di spettatori in stadio e milioni di telespettatori in tutto il mondo, Gianluca e Patrizia saranno lì, a far sì che ogni auricolare e sistema radio funzioni, che ogni comando arrivi chiaro, che l'ingranaggio giri perfetto.