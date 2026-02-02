A Radio Onda Ligure gli studenti del “G. Falcone” di Loano

La scuola esce dalle aule e va in onda. Questo pomeriggio (lunedì 2 febbraio, ndr) alle ore 15, una delegazione dei rappresentanti d’Istituto del “G. Falcone” sarà ospite negli studi di Radio Onda Ligure 101 per raccontare in diretta alcune delle iniziative più significative che vedono l’istituto protagonista sul territorio.

Un’occasione di confronto e visibilità che darà voce direttamente agli studenti, chiamati a presentare tre progetti che intrecciano educazione, impegno civile e responsabilità sociale.

Al centro dell’intervento radiofonico ci sarà innanzitutto “Atefano”, un termine adottato dall’istituto e carico di valore educativo, che diventa simbolo di un percorso condiviso e identitario. Spazio poi a “Uniti per Paolo”, iniziativa nata dalla collaborazione tra scuola e realtà del territorio con l’obiettivo di contrastare la violenza giovanile e promuovere una cultura fondata sul rispetto reciproco. Infine, “Verso il Referendum”, progetto di Educazione Civica che accompagna gli studenti al confronto democratico, attraverso l’analisi consapevole delle ragioni del “Sì” e del “No”.

Un’esperienza che, come sottolineato dal dirigente scolastico Mosè Laurenzano, rappresenta un esempio concreto di “scuola che dialoga con il territorio”, capace di aprirsi alla comunità e di rendere i ragazzi protagonisti attivi del dibattito pubblico.