Referendum giustizia, il comitato "Sì Separa" arriva anche ad Alassio

E' stata costituita ad Alassio una articolazione territoriale del comitato "Sì Separa". Il comitato, coordinato da Andrea Moreno che vede fra gli altri Gianemanuele Fracchia, Vittorio Semini, Manuele Quarta, Mara Ortale e Andrea Molinari, è stato costituito nella città del Muretto in vista del referendum sulla giustizia.

Un comitato aperto a cittadini e associazioni. Una realtà che riconosce nel merito "la necessità storica e giuridica della separazione delle carriere dei magistrati per garantire un sistema giudiziario più equo e moderno". Tra le sigle promotrici a livello provinciale del comitato figura la Fondazione Luigi Einaudi. Previste iniziative sul territorio. Per il comitato "Si Separa" di Alassio "la riforma riorganizza in chiave trasparente la gestione delle carriere".

Viene spiegato che "ai consigli vengono affidati assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, valutazioni di professionalità e conferimenti di funzioni. Si abbraccia un lessico—e soprattutto una pratica—di merito misurabile, periodico, verificabile. Meno alchimie, più criteri chiari; meno appartenenze, più qualità del servizio reso ai cittadini". Tra i principi fondamentali del comitato "la scelta di una giustizia davvero terza, in cui chi accusa e chi giudica percorrono strade diverse, con responsabilità chiare e non sovrapponibili".

La riforma inserisce nella Costituzione la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti.

"Si tratta di due percorsi distinti che si incontrano solo nel processo, nel rispetto dei ruoli, per garantire al cittadino un giudice imparziale e un pubblico ministero forte e autonomo. È una scelta di civiltà istituzionale, intrapresa pressoché da ogni ordinamento europeo (fatta eccezione per Turchia, Bulgaria e Romania), pensata per restituire fiducia nella giustizia senza indebolire l’azione penale".