 / Politica

Politica | 02 febbraio 2026, 08:30

Scontri a Torino, il Coordinamento Città di Savona Fratelli d’Italia: "Tolleranza zero contro i violenti"

"Massima solidarietà alle forze dell’ordine"

Scontri a Torino, il Coordinamento Città di Savona Fratelli d’Italia: &quot;Tolleranza zero contro i violenti&quot;

Il Coordinamento Città di Savona Fratelli d'Italia, in completa sintonia con i vertici nazionali, esprime la più ferma e convinta solidarietà alle donne e agli uomini delle forze dell’ordine, vittime di una grave e inaccettabile aggressione avvenuta ieri a Torino. 

"Stigmatizziamo con forza l'accaduto. Si tratta dell'ennesimo atto di una strategia della tensione che non può più essere tollerata - si legge nella nota - Quanto accaduto a Torino è un episodio di violenza organizzata messo in atto da soggetti riconducibili all’area dei centri sociali, soggetti che agiscono sistematicamente al di fuori della legalità, colpendo chi ogni giorno garantisce sicurezza, ordine e rispetto delle istituzioni alla cittadinanza". 

"La violenza non può mai essere considerata uno strumento di dialettica politica. Esprimiamo il nostro sostegno incondizionato agli agenti impegnati nel loro servizio - conclude - Al tempo stesso auspichiamo interventi legislativi e giudiziari tempestivi che assicurino la punizione dei responsabili di atti criminali contro lo Stato". 

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium