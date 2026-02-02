Scontri a Torino, il Coordinamento Città di Savona Fratelli d’Italia: "Tolleranza zero contro i violenti"

Il Coordinamento Città di Savona Fratelli d'Italia, in completa sintonia con i vertici nazionali, esprime la più ferma e convinta solidarietà alle donne e agli uomini delle forze dell’ordine, vittime di una grave e inaccettabile aggressione avvenuta ieri a Torino.

"Stigmatizziamo con forza l'accaduto. Si tratta dell'ennesimo atto di una strategia della tensione che non può più essere tollerata - si legge nella nota - Quanto accaduto a Torino è un episodio di violenza organizzata messo in atto da soggetti riconducibili all’area dei centri sociali, soggetti che agiscono sistematicamente al di fuori della legalità, colpendo chi ogni giorno garantisce sicurezza, ordine e rispetto delle istituzioni alla cittadinanza".

"La violenza non può mai essere considerata uno strumento di dialettica politica. Esprimiamo il nostro sostegno incondizionato agli agenti impegnati nel loro servizio - conclude - Al tempo stesso auspichiamo interventi legislativi e giudiziari tempestivi che assicurino la punizione dei responsabili di atti criminali contro lo Stato".