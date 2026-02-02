 / Politica

Politica | 02 febbraio 2026, 13:53

Topi nel centro di Leca, Distilo: "Situazione inaccettabile, servono controlli e interventi immediati"

Il consigliere comunale: "Un problema igienico e di decoro che non può essere ignorato"

Il consigliere comunale di Albenga Diego Distilo interviene con decisione dopo le segnalazioni dei cittadini di Leca riguardo alla presenza di topi nel centro della frazione.

"Ricevo da giorni segnalazioni di residenti esasperati dalla presenza di roditori tra le vie principali di Leca — commenta Distilo — un problema igienico e di decoro che non può essere ignorato".

"Nella manutenzione e nella pulizia delle aree pubbliche serve più attenzione e costanza - prosegue - Non si può intervenire solo a fronte di emergenze, ma adottare una programmazione seria che prevenga situazioni di degrado come questa".

"Chiedo che l’Ufficio Ambiente intensifichi i controlli e pianifichi un intervento straordinario di derattizzazione, per tutelare la salute dei cittadini e restituire decoro a una frazione che merita rispetto e attenzione", conclude.

Redazione

