Celle Ligure capitale della riforma sulla disabilità: due giorni per il “Progetto di Vita”

Il centro culturale “Raffaele Arecco” di Celle Ligure si trasforma per due giorni in un polo formativo d'eccellenza nazionale per l'attuazione della riforma in materia di disabilità.

L’evento che si svolgerà oggi e domani (rispettivamente 2 e 3 febbraio, ndr) punta a tradurre in prassi operativa il d.lgs. n. 62 del 2024, segnando il passaggio definitivo da un modello assistenziale a un paradigma basato sui diritti umani e sulla progettazione personalizzata. L'iniziativa, rientrante tra le strategie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mira a garantire un'attuazione uniforme delle nuove norme su tutto il territorio nazionale.

Il percorso formativo, che ha registrato la partecipazione di oltre cento professionisti tra medici, assistenti sociali, educatori e personale amministrativo, si è avvalso della direzione scientifica del Dott. Angelo Cerracchio. Attraverso una metodologia "learning by doing", i discenti sono stati coinvolti in 13 ore di attività laboratoriali e simulazioni guidate per la costruzione del "progetto di vita". Tra i docenti di fama nazionale intervenuti figurano Paolo Bandiera, Annalisa Cecchetti e Giovanni Miselli, che hanno guidato l'aula nell'analisi dei bisogni e nell'utilizzo del budget di progetto come leva di integrazione.

L'intensa due giorni, accreditata con 13 crediti ECM, rappresenta un momento fondamentale per consolidare il lavoro multiprofessionale e interistituzionale. L'obiettivo dichiarato dai relatori, tra cui Roberto De Lorenzis e Luca Pazzaglia, è quello di superare le difformità applicative territoriali attraverso una standardizzazione ragionata delle prassi. La massiccia adesione degli operatori liguri sottolinea la centralità della riforma e l'impegno concreto del territorio nel garantire l'autodeterminazione delle persone con disabilità.