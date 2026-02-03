Cina, le auto elettriche devono cambiare maniglie: nuove regole per sicurezza

(Adnkronos) -

Elon Musk deve modificare le sue auto? La Cina vieta le maniglie a scomparsa sulle auto, utilizzate da Tesla e da molti produttori cinesi di veicoli elettrici, a seguito delle crescenti preoccupazioni per la sicurezza relative alle portiere che non potevano essere aperte in caso di incidente. In base alle norme che entreranno in vigore il prossimo anno, come scrive il Wall Street Journal, le auto "devono essere dotate di maniglie sia interne che esterne che possano essere aperte meccanicamente, anche in caso di incidente o interruzione di corrente. Le norme specificano anche dove devono essere posizionate le maniglie, sia all'interno che all'esterno dell'auto, e richiedono l'installazione di un cartello di istruzioni vicino alla maniglia interna".

Le nuove norme mirano a "migliorare il livello di progettazione della sicurezza automobilistica", ha affermato il ministero dell'Industria e dell'Informazione Tecnologica cinese. Le maniglie a scomparsa sono in aumento negli ultimi anni, soprattutto nei veicoli elettrici dotati di varie funzionalità elettrificate. Negli Stati Uniti, i veicoli Tesla e la Ioniq di Hyundai sono tra i modelli con maniglie a scomparsa. In Cina, questa caratteristica è particolarmente diffusa, dato che circa la metà delle nuove auto vendute sono elettriche o ibride plug-in.

A differenza delle maniglie tradizionali che sporgono dalla superficie della portiera e possono sempre essere afferrate con le mani, la maniglia retrattile si incassa nella portiera e non è afferrabile nella sua posizione predefinita. Sbuca fuori quando è necessario utilizzarla, automaticamente tramite il telecomando o il telefono dell'utente, oppure manualmente premendo la maniglia. Le case automobilistiche affermano che la maniglia retrattile aumenta l'efficienza aerodinamica. Alcuni consumatori hanno trovato questa caratteristica scomoda o pericolosa. Nel 2024, i proprietari di veicoli elettrici hanno segnalato che le maniglie delle portiere erano difficili da usare, con un tasso di 3,1 problemi ogni 100 veicoli, in aumento rispetto allo 0,2 del 2020, secondo J.D. Power.

All'interno, alcune auto hanno portiere elettriche che si aprono premendo un pulsante. Molte di queste auto hanno anche un sistema di apertura meccanica, ma spesso non è così evidente per gli utenti. L'anno scorso, un'autorità di regolamentazione della sicurezza automobilistica statunitense ha aperto un'indagine su Tesla, affermando che il sistema di apertura meccanica delle portiere della Tesla Model 3 del 2022 non è facilmente accessibile.

La decisione della Cina è seguita a incidenti mortali. A ottobre, un incidente che ha coinvolto una Xiaomi SU7 Ultra ha lasciato almeno un passeggero bloccato nell'auto perché la portiera non poteva essere aperta, secondo quanto riportato dai media statali. La SU7 Ultra è dotata di maniglie delle portiere a scomparsa. Xiaomi non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Per i modelli di veicoli già approvati e prossimi al lancio, le case automobilistiche devono modificare il design delle maniglie delle portiere entro gennaio 2029, hanno affermato le autorità di regolamentazione cinesi.