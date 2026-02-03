 / 

| 03 febbraio 2026, 18:40

Cina, pubblicato il piano di rilancio per le aree rurali

Cina, pubblicato il piano di rilancio per le aree rurali

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La Cina martedì ha pubblicato il "Documento centrale n.1" per il 2026, delineando i piani per portare avanti la modernizzazione agricola e rurale e promuovere una rivitalizzazione rurale a tutto tondo.In quanto prima dichiarazione politica diffusa ogni anno dalle autorità centrali della Cina, il testo è considerato un indicatore delle priorità politiche del Paese. (ITALPRESS). -Foto Xinhua-

Agenzia Italpress

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium