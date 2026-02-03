Milano-Cortina: salute del cervello, all’aeroporto Malpensa 'Brain health for travellers'

(Adnkronos) - Promuovere la salute del cervello in occasione dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026, catalizzatore mediatico internazionale e opportunità importante per raggiungere un pubblico ampio e multiculturale. Con questa finalità è operativa, all’aeroporto di Milano Malpensa,‘Brain Health for Travellers’. L’iniziativa - informa una nota - vuole aumentare la consapevolezza della popolazione sui principali fattori di rischio delle patologie neurologiche, ma anche promuovere comportamenti e stili di vita favorevoli alla salute del cervello e diffondere una cultura della prevenzione primaria in ambito neurologico. L’iniziativa - promossa da Asst Valle Olona e Sin-Società italiana di neurologia Lombardia, con il coinvolgimento degli Enti istituzionali e partner - si articola in uno spazio espositivo con poster dedicati al Decalogo per la salute del cervello e in un punto informativo a cura degli specialisti di Asst Valle Olona, presenti nell’area espositiva dal 2 al 6 febbraio dalle 8.30 alle 12.30.

"Inauguriamo questa mostra che parla di salute, non di malattie- afferma Isidoro La Spina, direttore della Struttura complessa di Neurologia di Gallarate - Lo scopo è quello di informare la popolazione su quelli che sono i fattori che determinano il benessere del cervello. Riteniamo che l’informazione sia fondamentale per un corretto coinvolgimento degli utenti nella prevenzione delle malattie neurologiche che, allo stato attuale, rappresentano la prima causa di disabilità nel mondo". Le patologie del sistema nervoso, tra cui ictus e malattia di Alzheimer - ricordano gli esperti - rappresentano una delle principali cause di impatto complessivo di malattia a livello globale. Attualmente circa 3,4 miliardi di persone nel mondo convivono con una condizione neurologica. La prevenzione primaria, attraverso la conoscenza e il controllo dei fattori di rischio, rappresenta uno strumento fondamentale per ridurre il peso delle patologie neurologiche e promuovere la salute del cervello lungo tutto l’arco della vita.

La mostra - presenta al Terminal 1, ingresso partenze n°17, 3° piano area espositiva - ha lo scopo di "incrementare la consapevolezza sulla salute e sul benessere del cervello così come indicato nel manifesto della Società italiana di neurologia ‘One Brain, One Health’ - spiega Simone Vidale, segretario regionale della Sin - Questa iniziativa è proposta a ridosso dei Giochi Olimpici invernali al fine di raggiungere una platea di persone quanto più ampia possibile. Siamo lieti di aver presenziato all’inaugurazione di questa mostra; sappiamo bene quanto la salute del cervello sia importante non solo per gli sportivi, ma per tutti". Aggiunge Ennio Marchesin componente di Giunta Coni Lombardia: "Riconosciamo", come Coni, "quanto allenare il proprio corpo e fare attività fisica sia fondamentale per proteggere la salute del cervello e prevenire malattie neurologiche".