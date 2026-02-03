 / 

Scontri Torino, la bozza di risoluzione del centrodestra: "Ferma condanna, solidarietà ad agenti"

(Adnkronos) - Il Senato esprime "la più ferma e incondizionata condanna per le violenze che hanno avuto luogo a Torino e in generale per ogni uso di violenza nelle manifestazioni, nonché verso ogni forma di giustificazione per simili episodi; la piena solidarietà agli agenti feriti e a tutte le forze dell'ordine". Così si legge nella bozza di risoluzione - visionata dall'Adnkronos - che la maggioranza di centrodestra sta limando in vista della seduta di domani al Senato. 

Palazzo Madama impegna quindi il governo "a farsi latore della solidarietà del Senato e della Nazione agli agenti feriti e a tutte le forze dell'ordine, in tutte le sedi opportune; a proseguire lo sgombero, di beni e immobili illegalmente occupati secondo i criteri oggettivi di priorità stabiliti dalle Prefetture". 

Il governo valuti "l'adozione di iniziative normative volte a incrementare le assunzioni per concorso nei corpi di polizia, a tutelare, sotto il profilo sia normativo sia economico, gli appartenenti ad essi rendendo più efficace l'esercizio delle loro funzioni e l'attività di prevenzione della commissione di reati in occasione di pubbliche manifestazioni". 

 

