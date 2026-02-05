Cina, 1,1 miliardi di utenti Internet, l’IA generativa sempre più diffusa

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - A fine 2025 la Cina contava 1,125 miliardi di utenti Internet, con il tasso di penetrazione salito all'80,1%, secondo un rapporto ufficiale del settore.Il rapporto, pubblicato giovedì dal China Internet Network Information Center, evidenzia una più ampia adozione della tecnologia di intelligenza artificiale generativa nel settore industriale e in quello dei consumatori del Paese, con il numero di utenti che ha raggiunto 602 milioni.Il rapporto conclude che il settore Internet in Cina ha compiuto "progressi significativi" nel periodo 2021-2025, citando una copertura ampliata, un'applicazione più profonda e un miglioramento dell'innovazione tecnologica.(ITALPRESS).-Foto Xinhua-