Albenga, al via la stagione teatrale invernale 2026 con “La porta. Viaggio nel paese che nessuno ha mai potuto raccontare”

Domenica 8 febbraio alle ore 18 il Teatro Ambra di Albenga inaugura ufficialmente la stagione teatrale invernale 2026 con uno spettacolo fuori abbonamento. La rassegna, organizzata da Teatro Ingaunia con la direzione artistica di Mario Mesiano e il contributo del Comune di Albenga, prende il via con una proposta all’insegna della comicità e della riflessione.

Sul palco sale la compagnia dei “Comici mica da ridere” con “La porta. Viaggio nel paese che nessuno ha mai potuto raccontare”, commedia scritta e diretta da Renato Converso, che è anche tra i protagonisti insieme a Renzo Sinacori, Dino Colombi, Pasquale Addisi, Rosy Cannas, Antonello Arabia, Ottavio Pingitore, Matteo Grana e Angelo Mirra. Un cast di comprovata esperienza che aprirà i sette appuntamenti previsti dalla stagione.

La storia prende avvio dalla morte di un comico che, nel suo viaggio oltre la vita, si trova davanti a un varco inatteso: l’ingresso in un paradiso immaginario. Ad accoglierlo c’è un insolito San Pietro, ribattezzato “Peter Simon”, custode ironico e svagato chiamato a convincere le anime appena arrivate ad accettare la loro nuova condizione. Tra equivoci, resistenze e situazioni grottesche, emergono fragilità, nostalgie e sogni interrotti, in un racconto che parla della vita partendo dall’aldilà, con leggerezza e profondità.

“Sono contento di rivedere il ritorno dell’amico Renzo Sinacori ad Albenga – commenta Mesiano –. Insieme a tutta la compagnia saprà accompagnarci in un viaggio di comicità e leggerezza, regalandoci un pomeriggio con il sorriso. Da sempre cerchiamo di soddisfare il nostro pubblico con spettacoli di qualità, capaci di far vivere il teatro e la cultura in città”.

“La porta” è uno dei due spettacoli fuori abbonamento della stagione. I biglietti sono disponibili presso la Libreria “Quarta di Copertina”, in via Enrico D’Aste 4 ad Albenga (tel. 0182 555999), oppure online su www.ticket.it.