Buche su corsia preferenziale in via Gregorio VII a Roma, Segnalini: "Al via lavori per chiuderle"

(Adnkronos) - "Dopo le forti piogge delle ultime settimane è stato necessario intervenire su via Gregorio VII con un’operazione di messa in sicurezza della carreggiata, attraverso la chiusura delle buche. Stiamo avviando il medesimo intervento anche sulla corsia centrale preferenziale. Si tratta di lavori mirati, realizzati per ridurre i disagi e garantire condizioni di viabilità più sicure". Lo dice all'Adnkronos l'assessora ai Lavori pubblici di Roma capitale Ornella Segnalini, dopo l'appello al Campidoglio dei tassisti di Confintesa Taxi Roma.

"Sulle corsie carrabili laterali nelle prossime notti è previsto l’avvio dell’intervento di rifacimento del tappeto d’usura in entrambi i sensi di marcia, con un’organizzazione dei lavori per fasi - aggiunge Segnalini - La prima interesserà il tratto da Piazza Carpegna a via Pio XI, la seconda da via Pio XI a Piazza di Porta Cavalleggeri".