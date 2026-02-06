 / 

| 06 febbraio 2026, 07:58

Roma, esplosione in fabbrica fuochi d'artificio: due feriti ad Altipiani di Arcinazzo

(Adnkronos) - Esplosione ieri sera in una fabbrica di fuochi d'artificio in provincia di Roma, in località Altipiani di Arcinazzo. Due cittadini stranieri sono rimasti feriti: un 38enne è stato trasferito all'Umberto I di Roma e un 26enne è stato trasportato all'ospedale di Alatri. Entrambi non sono in pericolo di vita. Subito dopo la deflagrazione che ha interessato un piccolo fabbricato è divampato un incendio che è stato domato con gli estintori.  

Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area e il personale dello Spresal per gli accertamenti di competenza. L'area è stata sequestrata. Sono in corso le indagini da parte della stazione dei carabinieri di Trevi nel Lazio per ricostruire la dinamica dell'accaduto. 

 

