Varazze, scattati i lavori di ripristino dell'asfalto a Castagnabuona

Questa mattina sono iniziati a Varazze i lavori di ripristino definitivo dell’asfaltatura sulla strada che conduce alla frazione di Castagnabuona, a seguito degli interventi per la posa della fibra ottica.

"Durante le lavorazioni la strada risulta a tratti scarificata e la circolazione è regolata tramite impianto semaforico, per consentire lo svolgimento degli interventi in sicurezza" ha spiegato il Sindaco Luigi Pierfederici.

"Invito tutti a prestare attenzione, a rispettare la segnaletica e a mettere in conto possibili rallentamenti. Si tratta di lavori necessari per restituire una pavimentazione adeguata e definitiva, migliorando la qualità e la sicurezza della viabilità" conclude il primo cittadino varazzino.