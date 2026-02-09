Dego ostaggio dei vandali, scuole e videosorveglianza prese di mira. Il sindaco: "Adesso basta"

Una situazione ormai insostenibile. Da un po’ di tempo, Dego si trova ostaggio dei vandali: atti teppistici contro le scuole, telecamere danneggiate e migliaia di euro di danni. Il sindaco Franco Siri, visibilmente amareggiato, commenta: “Ogni fine settimana lo viviamo con apprensione, aspettando il lunedì per fare la conta dei danni”.

Durante le vacanze di Natale, le scuole primarie e secondarie in piazza Botta, così come la palestra comunale, sono state prese di mira. “Scritte di grande dimensione sui muri degli edifici – spiega Siri – hanno deturpato strutture che appartengono a tutti”, aggiunge.

Nemmeno la videosorveglianza è stata risparmiata. Tre dispositivi, due in piazza Botta e uno alla pesa pubblica, sono stati danneggiati con vernice. "Fortunatamente quelli in piazza non hanno subito danni, mentre quello dalla pesa pubblica è fuori servizio e ancora non funzionante, perché dobbiamo attendere il pezzo di ricambio”, spiega il sindaco. “Le autorità stanno analizzando le poche immagini disponibili per individuare i responsabili".

La notte appena trascorsa ha visto un nuovo blitz: le finestre al piano terra delle scuole secondarie sono state danneggiate. “Non si tratta di un danno da 50 euro, ma di migliaia di euro. Adesso basta”, sottolinea Siri.

L’amministrazione comunale, insieme alle forze dell’ordine, promette interventi decisi per impedire il ripetersi di simili episodi e tutelare gli investimenti della comunità. “Le telecamere facevano parte di un progetto recente da 50mila euro, un impegno importante che non possiamo permettere venga vanificato”, conclude il sindaco.