Riforma giustizia, incontro a Savona con Roberto Settembre dal titolo "Referendum tra il vero e il falso"

Giovedì 12 febbraio alle 18, nella Sala Rossa del Comune di Savona, si terrà l’incontro “Referendum tra il vero e il falso. Gli effetti della riforma della giustizia sull’equilibrio dei poteri”, organizzato dal Comitato per il No alla riforma Nordio e dalla libreria Ubik.

Tra i protagonisti dell’incontro, Roberto Settembre, già giudice della Corte d’Appello di Genova ed estensore della sentenza di secondo grado sui fatti della Caserma di Bolzaneto durante il G8 del 2001, insieme a Francesca Agostini, presidente provinciale dell’ANPI. A moderare il dibattito sarà il giornalista Mimmo Lombezzi.

"Poiché ogni mistificazione sottende verità nascoste, così la fakes dei promotori della riforma di separare le carriere dei magistrati come misura per assicurare vera giustizia falsifica tre oggetti: la falsità della 'giustizia più giusta', quella sulla necessità della separazione delle carriere (che esiste già) e infine che si tratti di revisione ex art.138 Costituzione. Ciò che è sotteso è il progetto di cambiare i connotati della Costituzione stravolgendo gli equilibri tra poteri, che significa progettare una nuova Repubblica, quella del potere sostanzialmente incontrollato. Gli USA e l'ICE ne sono esempio lampante", spiegano gli organizzatori.