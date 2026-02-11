Ceriale, escursionista di 74 anni si perde al tramonto: rintracciato grazie all’app GeoResQ

Doveva essere una semplice passeggiata tra i sentieri dell’entroterra di Ceriale, si è trasformata in un pomeriggio di apprensione. Un escursionista milanese di 74 anni era uscito per un giro tra i percorsi collinari della zona, ma con il calare del sole non è più riuscito a ritrovare la strada, rendendosi conto di non sapere come rientrare al punto di partenza.

A quel punto ha lanciato l’allarme attraverso l’applicazione GeoResQ, il sistema di geolocalizzazione dedicato agli escursionisti, che ha permesso di individuare con precisione la sua posizione. Immediato l’intervento delle squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Liguria e dei Vigili del fuoco, partite da punti diversi e convergenti verso l’area segnalata.

Raggiunto in breve tempo, il 74enne è stato trovato in buone condizioni generali, solo affaticato e spaventato per l’imprevisto. I soccorritori lo hanno accompagnato fino alla strada e quindi alla sua auto. Non presentando problemi fisici rilevanti, non si è reso necessario il trasporto in pronto soccorso.