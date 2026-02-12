Albisola in lutto, è scomparso Michele "Lino" Pastorino

Albisola Superiore in lutto per la scomparsa di Michele Pastorino.

Conosciuto da tutti come Lino, con il fratello Luigi mancato nel gennaio del 2025, portò avati l'omonimo vivaio di via San Sebastiano.

"Oggi se ne è andato un altro pezzo di storia del nostro vivaio : Michele Pastorino conosciuto da tutti come 'Lino'. Lino ci ha lasciato all età di 94 anni in questa mattina soleggiata di febbraio . Lascia la figlia Rossana , il genero Paolo le nipoti Alice Arianna e Anita ed il suo angelo custode Violetta - dicono dal Vivaiop albisolese - Lino come suo fratello Luigi scomparso l'anno scorso ha dedicato una vita al lavoro con passione e dedizione. Appena poteva ci veniva a trovare in vivaio in tutte le condizioni di salute e non mancava di dispensare consigli a tutti . Anche mio marito Maurizio dopo la morte del papà Luigi si era ripromesso di chiedergli indicazioni su alcune attività da svolgere e queste rimarranno preziose nel tempo a venire".

"Ci siamo sentiti di salutarlo così perché lui ne sarebbe stato contento. Degno di lode merito e rispetto. Ciao Lino, fai buon viaggio" lo ricordano Cristina, Maurizio, Rosanna, Pietro, Nicolò, Daria, Marco, Graziella, Susi,Cristina, Laura e Daniele.

Sui social non stanno mancando i commenti di ricordo e di cordoglio da parte di conoscenti e clienti che hanno avuto la fortuna di poterlo conoscere nella sua attività e non solo.