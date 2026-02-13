Albenga, incidente in via del Cristo: coinvolto un motociclista, soccorsi mobilitati

Incidente stradale nel pomeriggio odierno, poco dopo le 17, in via del Cristo ad Albenga: un ragazzo di 23 anni, in sella a una Yamaha, ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro un muro. Il giovane ha riportato un trauma facciale e altre lesioni di minore entità, ma è rimasto sempre vigile e cosciente e non corre pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale, la Polizia di Stato, i militi della Croce Bianca di Albenga e l’automedica. Per il 23enne è stato disposto il trasferimento in codice rosso al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure.