Rifiuti Savona, nuova petizione per tagliare la Tari: "Se il servizio è diverso, vogliamo tariffe diverse"

E la battaglia sarà una nuova petizione per chiedere al Comune una riduzione sulla Tari per il disservizio e la disparità di trattamento nel sistema di raccolta tra centro, che ha i cassonetti intelligenti, e le periferie con i mastelli o i bidoni condominiali, mentre sono scattati i controlli già da inizio anno.

Si prepara a una nuova battaglia l'associazione Cultura Diritti e Sviluppo che, con Uppi, ha organizzato l'incontro con i cittadini ieri sera, 13 febbraio. I problemi sono sempre gli stessi, segnalati nella prima raccolta di 5 mila firme che chideva un sistema di raccolta uniforme, nel ricorso al Difensore civico e nelle tante lettere e segnalazioni a Comune e Seas.

Nell'incontro il presidente di Uppi, Giuseppe Fenoglio, ha ripercorso le strade finora seguite per chiedere un cambio nell'organizzazione della raccolta porta a porta e l'estensione dei cassonetti intelligenti in tutta la città, ma sempre con risposte negative dal Comune. Ora i savonesi scontenti e l'associazione voglio provare a gicare la carta Tari, che tra l'altro ha avuto un incremento del 5,8% nell'ultim o anno , in base al Servizio Stato Sociale, Politiche Fiscali e Previdenziali, Immigrazione della Uil nazionale.

"Se il servizio è diverso, con carenze per alcuni cittadini – ha spiegato Fenoglio – allora che si facciano tariffe diverse della Tari, in base al servizio che il cittadino ha". È stata poi elencata una serie di possibilità, dal ricorso al Tar a quello al Consiglio di Stato oppure all'Ispettorato della Funzione pubblica.

Poi la proposta di una nuova petizione, questa volta per chiedere la riduzione della Tari, prevista dal regolamento comunale nel caso in cui non venga garantito il servizio ma anche per la disparità di trattamento in città. L'associazione Cultura Diritti e Sviluppo preparerà il testo della petizione che intende poi sottoporre ai cittadini.

Ma la questione dei rifiuti passa anche nel campo della politica e quello della raccolta rifiuti sarà sicuramente uno dei temi alla base della campagna elettorale, almeno per ile attuali opposizioni.

Ormai i rifiuti sono diventati terreno di scontro politico e oggetto di aspetattiva da parte dei savoensi delusi che chiedono un cambuiamento della raccolta. "Ci impegneremo per portare avanti il progetto sui rifiuti – ha spiegato Alice Greta Marino, fondatrice dell'associazione Cultura Diritti e Sviluppo – ci siamo confrontati con le minoranze proprio su questo tema".

Non è un mistero che l'opposizione in Consiglio comunale contesti questo sistema facendone anche una questione politca e che siano anche numerose le sollecitazioni di candidarsi alle prossime amministrative per Alice Marino.