Como-Fiorentina 1-2, colpo viola con i gol di Fagioli e Kean

(Adnkronos) - La Fiorentina batte 2-1 il Como in un match valido per la 25esima giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Sinigaglia' della città lariana. Per gli ospiti a segno Nicolò Fagioli al 26' e Kean su rigore al 54', per i padroni di casa non basta all'autorete di Parisi al 77'. I biancoblù chiudono in dieci uomini per l'espulsione di Morata per doppia ammonizione all'89'. In classifica il Como resta fermo al sesto posto a quota 41, mentre i viola agganciano in 17esima posizione il Lecce con 21 punti.