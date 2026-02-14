 / 

| 14 febbraio 2026, 17:09

Como-Fiorentina 1-2, colpo viola con i gol di Fagioli e Kean

Como-Fiorentina 1-2, colpo viola con i gol di Fagioli e Kean

(Adnkronos) - La Fiorentina batte 2-1 il Como in un match valido per la 25esima giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Sinigaglia' della città lariana. Per gli ospiti a segno Nicolò Fagioli al 26' e Kean su rigore al 54', per i padroni di casa non basta all'autorete di Parisi al 77'. I biancoblù chiudono in dieci uomini per l'espulsione di Morata per doppia ammonizione all'89'. In classifica il Como resta fermo al sesto posto a quota 41, mentre i viola agganciano in 17esima posizione il Lecce con 21 punti.  

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium