 / 

| 14 febbraio 2026, 17:12

Milano Cortina e il casting sentimentale, Sophia Kirkby: "Due appuntamenti per San Valentino"

Milano Cortina e il casting sentimentale, Sophia Kirkby: &quot;Due appuntamenti per San Valentino&quot;

(Adnkronos) - Capitolo secondo della saga: ricordate Sophia Kirkby, l'atleta Usa di Milano-Cortina, che aveva lanciato una sorta di casting sentimentale alla ricerca di un appuntamento il giorno di San Valentino? Proprio oggi, festa degli innamorati, l'atleta offre ai follower un aggiornamento. Occhio a due storie: nella prima si scatta un selfie all'aperto, con le montagne innevate alle spalle, cappellino blu con la bandiera americana: 'ca va sans dire' sorriso luminoso.  

Sopra una frase che non passa inosservata: "Busy day today: Two interviews, Two dates". Giornata intensa: due interviste e due appuntamenti. Il riferimento cade proprio nel giorno degli innamorati, e dopo l'appello lanciato nei giorni scorsi il messaggio suona come un aggiornamento ironico ai follower: le candidature per un caffè con lei sfondavano quota 600.  

Qualche ora più tardi una storia che scioglie i ghiacci. Dalle vette innevate alla quiete: Kirkby si mostra distesa su un lettino, le gambe in primo piano con i tatuaggi ben visibili, davanti a una piscina interna illuminata da luci calde e pareti in pietra. Qualcuno si chiede: ma alla fine a San Valentino è rimasta da sola o no? (di Andrea Persili) 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium